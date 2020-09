Zumindest bei den älteren Zuschauern im Staatstheater Karlsruhe weckt Philipp Eckles Bühnenbild für „Die große Hitparade“ viele nostalgische Assoziationen. Der Charme dieses Abends, der am Mittwoch Premiere feierte, besteht nicht nur in der stimmungsvollen Wiedergabe von Lieblingshits, sondern auch in deren Einbettung in den historischen Kontext.

Gleich wird der weibliche Schlagerstar in großer Robe eine der beiden geschwungenen Showtreppen herunterschweben, Dieter Thomas Heck in rasantem Stakkato den nächsten Hit ankündigen und Ilja Richter „Spot an“ rufen. Discokugeln warten auf ihren Einsatz. Der allerdings kann noch etwas dauern, denn im Theater hangelt man sich natürlich nicht einfach durch die aktuellen Top Ten. „Evergreens mit Ohrwurmgarantie von den 1920ern bis heute“ stehen auf dem Programm.

Und die werden nicht einfach nacheinander abgesungen. Ein jedes Jahrzehnt wird anmoderiert und charakterisiert. Damit die Hitparade aber nicht wie eine Geschichtsstunde wirkt, kommen die Epochen nicht in chronologischer Reihenfolge, sondern bunt durcheinander. Und zu jedem Jahrzehnt schlüpfen die Solisten ins passende Outfit, und das bedeutet eine Reihe schneller Kostümwechsel.

Solistenquartett hat spürbar Spaß

Das Entscheidende, dass der Funke überspringt, ist der spürbare Spaß, den das Solistenquartett auf der Bühne hat, und die hörbare Freude, mit der gesungen und musiziert wird. Man spürt den monatelangen Auftrittsentzug. In dem zwangsweise halbleeren Großen Haus für Stimmung zu sorgen, ist gar nicht so einfach, aber es gelingt. „Die große Hitparade“ ist ein musikalisch mitreißender Gute Laune-Abend.