Max Giesinger kramt das Smartphone raus. Seine Oma liebe es, in ihren WhatsApp-Chats Emojis zu nutzen. Zum Beweis zeigt der Sänger die jüngste Nachricht von „Omi“: mit einem Kleeblatt, Marienkäfer, einem pinken Herz und einer Rose. Der 77-jährigen Mutter seiner „Mutti“ widmet Giesinger das Lied „In meinen Gedanken“, das auf seinem Album „Vier“ zu hören ist, das am Freitag erschienen ist.

„Ich nehm dich mit in meinen Gedanken, in jedes Land, in das ich fahr. Von New York bis nach Australien, an jeden Ort, an dem du nie warst“, singt Giesinger