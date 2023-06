In der Ausstellung „Dem Menschen zugewandt – die Kunst der Margot Stempel-Lebert in Herxheim“ in der ehemaligen Kapelle des Altenzentrums St. Josef in Herxheim wird eine Kunstauktion veranstaltet. Eine Spenderin, die nicht namentlich genannt werden will, hat eine Emaillearbeit der Landauer Künstlerin Margot Stempel-Lebert zur Verfügung gestellt: Ein Menschenkopf mit Taube. Diese Arbeit soll an den Meistbietenden verkauft werden. Der Erlös der Versteigerung geht an die Ruanda-Hilfe. Der afrikanische Staat ist Partnerland von Rheinland-Pfalz. Seinen landesweiten Ruanda-Tag veranstaltet der rheinland-pfälzische Partnerschaftsverein am Samstag, 8. Juli, in Herxheim. Wer an einem Kauf des Emaillebilds interessiert ist, kann die Arbeit in der Ausstellung anschauen und ein Angebot abgeben. Die Ausstellung ist noch bis zum 9. Juli samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.