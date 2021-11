Deutsch und Sport lehrt Dominik Steinel an einer Schule in Bad Dürkheim. Für den 30-Jährigen begann die Saison beim FC Bienwald Kandel unglücklich. Er hat sich zurückgekämpft. Im Heimspiel am Sonntag geht es um einen Platz in der Aufstiegsrunde.

Erreicht Fußball-Verbandsligist FC Bienwald Kandel noch einen Platz für die Aufstiegsrunde? Primus TB Jahn Zeiskam ist bereits qualifiziert, dahinter kämpfen Kandel und drei weitere Teams um die drei restlichen Plätze. Der nächste Gegner TSV Gau-Odernheim hat drei Punkte weniger. Anspiel in Kandel: am Sonntag, 15.30 Uhr.

Mit den Rheinhessen hat die Elf von Marco Weißgerber noch eine Rechnung offen. Im Oktober 2020 quittierte sie in vier Tagen Heimniederlagen im Pokal und in der Liga. Im Hinspiel gab es trotz drei Platzverweisen für den Gegner nur ein 1:1. Diesmal fehlen dem Gast Max May und Leon Robinson. Sie wurden beim 0:2 gegen Schlusslicht Phönix Schifferstadt des Feldes verwiesen und sind gesperrt.

TSV-Trainer Christoph Hartmüller kennt die Südpfalz, er hat in Landau studiert. Er erklärt: „Wir haben eine ganz junge Mannschaft, da sind solche Dellen programmiert.“

Zurückgekämpft

Kandel erreichte vergangene Woche ein 2:2 bei Basara Mainz. „Wir haben als erste Mannschaft in dieser Saison dort was mitgenommen. Dafür haben die Jungs einen hohen Aufwand betrieben. Die Qualifikation für die Aufstiegsrunde können wir nun aus eigener Kraft schaffen“, sagt Trainer Marco Weißgerber.

Unglücklich hatte die Saison für Dominik Steinel begonnen. Im letzten Training vor dem ersten Spiel zog er sich einen Muskelfaserriss zu und verpasste die beiden Partien gegen seine ehemaligen Vereine TB Jahn Zeiskam und SV Rülzheim. Im vierten Spiel gegen Fußgönheim sah er Rot und wurde für ein Spiel gesperrt.

Der Haßlocher hat sich zurückgekämpft, er ist als Innenverteidiger wieder eine feste Größe. Weißgerber schätzt dessen Erfahrung und Vorangehen in schwierigen Situationen. Nach den Stationen FC 08 Haßloch und Phönix Schifferstadt kam er 2019 vom SV Rülzheim ins Bienwaldstadion. Er sagt: „Mir gefällt es sehr gut hier, auch weil sich ein tolles Team um alles kümmert. Ich fahre die Strecke von Haßloch sehr gerne. Ich gehe davon aus, auch im nächsten Jahr in Kandel zu bleiben.“

Vor Kurzem einen Hund angeschafft

Der 30-Jährige unterrichtet als Lehrer an der Carl-Orff-Realschule plus in Bad Dürkheim die Fächer Deutsch und Sport. Er hofft auf seine baldige Verbeamtung. Er und seine Partnerin haben sich vor Kurzem einen Hund angeschafft, mit dem Deutschen Pinscher ist das Paar viel an der frischen Luft. Steinels große Leidenschaft ist das Snowboarden. Seine beliebtesten Urlaubsziele sind Ischgl und das Zillertal. Zu Hause absolviert er regelmäßig ein Fitnessprogramm. Am Sonntag freut er sich auf das Wiedersehen mit Christoph Hartmüller. Sie haben gemeinsam studiert.

Von den Langzeitverletzten ist Yannik Berdel wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. David Wagner ist im Training umgeknickt und fällt mit Bänderriss im Knöchel bis zum Jahresende aus. Lukas Bosch hat wieder Leistenbeschwerden, sein Einsatz ist fraglich.