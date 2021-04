Von der Jeansabteilung zum Fernsehdebüt: Im Finale der RTL-Show „I Can See Your Voice“ hat Sänger Julian Fiege im Duett mit Barbara Schöneberger mit dem Tom-Jones-Hit „It’s Not Unusual“ brilliert. Aufgenommen wurde ein Einspieler für die Show zuvor im Studio von Markus Metz in Hayna. Und am Samstagabend wird von hier gestreamt.

Seit Julian Fiege 2016 auf dem Landauer Rathausplatz von Xavier Naidoo zu einem Spontanauftritt aus dem Publikum auf dessen Konzerttruck hochgeholt wurde, ist der Frankenthaler Sänger in der Südpfalz ein Begriff. Er trat schon in der Festhalle auf, beim Landauer Sommer, im Gloria-Kulturpalast und fand unter den wachsenden Buchungsanfragen irgendwann auch das Angebot von RTL für die zweite Staffel der Musik-Comedy-Show „I Can See Your Voice“.

Julian Fiege hat nicht gezögert: Es sei ein Format, „bei dem, anders als bei DSDS, jeder gut wegkommt“. Das habe ihn überzeugt. In der Show müssen sechs Prominente den wahren Sänger unter einer Gruppe von „Schwindlern“ erraten. Das Finale wurde am 6. April ausgestrahlt.

Aus Fiege wurde „der Jeansverkäufer“

Die Dreharbeiten in den Studios Köln-Ossendorf liefen im Februar über vier Tage. Es gab vor dem Auftritt Vocal Coaching, Styling, Stage-Training. Vor der Kamera wurden die Kandidaten anonymisiert. So wurde aus Julian Fiege „der Jeansverkäufer“. Das geht zurück auf eine dreimonatige Episode in seinem Leben: Nachdem ihn seine Familie gedrängt hatten, einen Brotberuf zu erlernen, hatte er eine Lehre im Einzelhandel begonnen und dabei Jeans bei Engelhorn in Mannheim verkauft.

Zuvor war er ein Jahr lang als Straßenmusiker durch die Lande getingelt: Learning by Doing, die Straße als Lehrmeister. So verschlug es ihn nach Wien, Münster und Ostfriesland. Auf der Reeperbahn in Hamburg hat er tagsüber seinen Hut aufgestellt und ist abends mit Freunden in Bars aufgetreten. Seine Einzelhandelslehrer hat Fiege geschmissen. „Es hat mich nichts gereizt, nur die Musik“, erzählt er. 2016 machte er sich, nachdem er das Fachabi nachgeholt hat, als Profimusiker selbstständig. Landau sehe er als seine Basis.

Erste Single soll im Mai erscheinen

Wegen Corona arbeitslos gemeldet hat sich Fiege nicht. Er sei sparsam, lebe vom Erwirtschafteten. Fördermittel erhalte er erst seit Ende 2020. Aus dem Capitol Mannheim und der Landauer Festhalle hat er Livestream-Konzerte gespielt; in Mainz ist er am Rhein als Straßenmusiker unterwegs. Und durch Corona hat er auch zum Songschreiben gefunden. Deutschpop. Die erste Single soll im Mai erscheinen.

Doch er war froh, jetzt für die RTL-Show noch einmal auf einer Bühne stehen zu können. Die After-Show-Party fiel aus, aber ein corona-konformes Bierchen und ein kurzes Fotoshooting waren drin. In der Raterunde Lip-Sync hatte er zuvor die Lippen synchron zum Song „Pocahontas“ von AnnenMayKantereit bewegt. Was niemand wusste: Es war Fieges Stimme, die zu hören war – aufgenommen in Hayna. In der Finalrunde schließlich begeisterte der Pfälzer im Überraschungsduett mit Barbara Schöneberger die Jury mit Thomas Hermanns, Tim Mälzer, Caroline Frier, Ross Anthony, Jorge Gonzalez. Und so verhalf er damit Schönebergers Super-Fan Niels zu 10.000 Euro. Nebenbei: Die Gewinnsumme war um ein Vielfaches höher als des Sängers Gage, erzählt Fiege.

Studio im ehemaligen Pfarrhaus von Hayna

Nachdem in Hayna das ganze Set up für den RTL-Einspieler schon mal stand, haben Fiege und Markus Metz gleich noch ein Konzert als Nachdreher verabredet, der am Samstag aus dem Studio live gestreamt wird. Metz hat sich im ehemaligen Pfarrhaus von Hayna, das er mit seiner Familie bewohnt, auf einer ganzen Etage ein Studio eingerichtet, von wo der Saxofonist auch Online-Unterricht für seine Musikschüler gibt.

Der 35-Jährige, der an der Musikschule der Landauer Stadtkapelle unterrichtet, die Kolpingkapelle Hayna und die Kultuskapelle Offenbach leitet, hatte für die zusätzliche technische Ausstattung seiner Reihe „musik: live & online“ Projektförderung von der rheinland-pfälzischen Kulturstiftung erhalten: damit nicht nur Stars während Corona mit Streams im Internet von sich reden machen können, sondern auch weniger bekannte Musiker und Amateure. Auch mobil hat er gestreamt – etwa Auftritte der Pfälzischen Kurrende und das Sinfonische Blasorchester in Neustadt.

Heute Abend ab 20 Uhr ist also das Konzert von Sänger Julian Fiege mit Benjamin Taizi (Gesang, Gitarre) und Roman Fischer (Schlagzeug) per Livestream zu erleben. Und Ende des Monats soll die neue Website von Markus Metz an den Start gehen mit einer kleinen Mediathek seines kompletten Projekts.

Termin