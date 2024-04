Sie ist die erste Ortsteil-Kerwe das Jahres: Am ersten Mai-Wochenende wird in Grethen-Hausen gefeiert. Letzter Kerwetag ist der Dienstag, 7. Mai.

Offiziell eröffnet wird das Fest am Freitag, 3. Mai, 19 Uhr, mit verschiedenen Grußworten auf dem Kerweplatz vor der „Alten Schule“. „Der Festausschuss hat mit den Vereinen wieder ein tolles Programm zusammengestellt“, berichtet Dieter Walther (SPD), Ortsvorsteher von Grethen-Hausen. An allen Tagen werde Musik geboten. „Für jeden ist etwas dabei“, so Walther. Höhepunkte seien der Sonntagsfrühschoppen mit Blasmusik, gespickt mit Jazz- und Dixie-Einlagen von 11.30 Uhr bis 14 Uhr. Dienstags zum Abschluss spielen die „Dubbeglasbrieder“ ab 19.30 Uhr. Am Eröffnungstag sorgt Werner Schifferdecker ab 18 Uhr für Stimmung.

Cocktails und Gemixtes im Kerwehaus

Auf dem Festplatz gibt es an allen Tagen eine Auswahl an Speisen und Getränken, unter anderem im Schubkarchstand der SKG Grethen, Cocktails und Gemixtes werden im Kerwehaus angeboten. Das katholische Männerwerk beteiligt sich mit Kaffee und Kuchen, montags gibt es Gulaschsuppe. Protestantische und katholische Kirchengemeinde bereichern die Kerwe mit kirchlichen Veranstaltungen. An allen Tagen finde Preisschießen für Jugendliche und Erwachsene statt, so Walther. Dazu gibt es am Samstag ab 14 Uhr Kinderschminken, am Sonntag tritt ab 15 Uhr Zauberer Magic Alessandro vor dem Spielplatz auf.