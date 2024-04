Fair gehandelter Kaffee im Kreishaus in Bad Dürkheim, ein faires Schulfrühstück in Weisenheim am Berg: Das sind zwei Beispiele, mit denen sich der Landkreis Bad Dürkheim das Fairtrade-Siegel verdient, mit dem er jetzt ausgezeichnet wurde.

„So einen Titel bekommen Sie nicht geschenkt“, betonte Manfred Holz, Ehrenbotschafter von Fairtrade-Deutschland, der Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) die Zertifizierungsurkunde überreichte. Auf der Bundesgartenschau in Mannheim hatte sich der Kreis bereits mit vielfältigen Aktionen als Fairtrade-Kandidat dargestellt. Fairtrade werde gelegentlich gerne belächelt, sagte Ihlenfeld, doch dahinter stehe die große Arbeit vieler Menschen, Organisationen und Einrichtungen mit dem Ziel, ein Bewusstsein für das Thema zu schaffen. Die Fairtrade-Zertifizierung sei ein wichtiger Bestandteil des neuen Kreisentwicklungskonzepts und spiegele das neue Selbstverständnis als „lernender Landkreis“ wider.

Der Auszeichnung ging ein mehrjähriger Prozess voran, der mit dem nötigen Kreistagsbeschluss 2019 begann und in den viele öffentliche Einrichtungen und private Beteiligte eingebunden waren sowie 30 Geschäfte und 14 Gastronomiebetriebe. 2021 bildete sich eine Steuerungsgruppe, 2023 wurden die Bewerbungsunterlagen eingereicht, und im Januar 2024 erhielt der Kreis den positiven Bescheid. Dafür müssten zehn Kriterien erfüllt werden und viele Einzelinitiativen zusammenwirken.

Fairtrade-Schule in Weisenheim am Berg

So sind Produkte aus fairem Handel – allen voran Kaffee, Tee, Kakao, Bananen, Zucker und Schokolade – in den Weltläden der Region erhältlich. Im Kreishaus läuft der Bürobetrieb mit fairem Kaffee einer eigenen Dürkheimer Mischung und die Pausenschokolade stammt ebenfalls aus fairem Handel, der die Lebens-, Arbeits- und Zukunftsperspektiven der Menschen in den Erzeugerländern in den Mittelpunkt stellt. Die Von Carlowitz Realschule plus in Weisenheim am Berg ist seit 2019 Fairtrade-Schule und organisierte seither Aktionen wie ein faires Schulfrühstück, fairen Kioskverkauf und klasseninterne Projekte.

Mit dem Kauf von Fairtrade-Produkten leiste man einen nachhaltigen Beitrag zum Verbessern der Lebens- und Arbeitsbedingungen und bekämpfe somit aktiv eine der Fluchtursachen, betonte Holz. Nach dem Motto „fairer Handel lebt vom Handeln“ und „fair heißt, nicht billig einzukaufen, wofür Andere teuer bezahlen“ bieten in der Fairtrade-Stadt Bad Dürkheim und im Kreis viele Geschäfte und Gastro-Betriebe faire Produkte an. Am 6. Juli ist die Aktion „Wir sind Fairtrade-Stadt“ auf dem Römerplatz in Bad Dürkheim geplant.