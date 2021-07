Der Liedermacher Ivo Pügner gibt zwei Sofakonzerte im Landauer Haus am Westbahnhof mit einer Hommage an Reinhard Mey: am Freitag, 16. Juli , und am Samstag, 17. Juli, jeweils um 19 Uhr. Seit 20 Jahren trägt der 58-Jährige auf vielen Kleinkunstbühnen weiter, was der Mey auf den großen Bühnen „zu sagen hat“ über das Leben und die Liebe. Ivo Pügner singt und interpretiert die Chansons auf seine persönliche Art und Weise. Seine Frau Marion Pügner begleitet ihn bei manchem besinnlichen Chanson mit ihrer einfühlsamen zweiten Stimme. Anmeldung per E-Mail an info@hausamwestbahnhof.de.