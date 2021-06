Hinsetzen, mit den Händen abstützen, Bauchnabel einziehen – und los. „Radfahren im Sitzen“ ist eine Station von „Fit im Park“, dem Bewegungsparcours, der am Sonntag in Germersheim anlässlich der landesweiten Bewegungstage-Aktion eröffnet worden ist. Julia Finke hat die schwierige Option gewählt, mit wechselseitigen Zusammenführen von Ellbogen und Knie. Sie ist Physiotherapeutin. Staatssekretär Randolf Stich wählte den Treppenlauf: zügig rauf und runter, 90 Sekunden lang. Yvonne Gruber, Gesundheitsmanagerin bei der AOK, forderte ihn, MdB Thomas Gebhart und die anderen Männer, die den Bewegungspark eröffneten, auf, sich eine Station auszusuchen. Sie oder hauptsächlich Nadja Schaile-Müller, die Bewegungsmanagerin des Landkreises (im Bild hinten), werden den Sommer über jeden Dienstag von 19 bis 20 Uhr im Stadtpark zum Mitmachen anregen. Was wo wie nachzumachen ist, wird erklärt. „Aufsteiger“ ist die erste Station, „Superman“ die 14. Andere Vereine wollten den Park dann auch als Bewegungsstätte nutzen, teilte Gruber mit. Um den Überblick zu behalten, bittet sie Teilnehmer um formlose Anmeldung mit Namen und Telefonnummer an E-Mail yvonne.gruber@rps.aok.de.