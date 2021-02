Die Fußballer der SpVgg Rohrbach haben aus der Not eine Tugend gemacht. Das große Knutfest am Sportheim als Auftakt zu den Feierlichkeiten des 100-Jahr-Jubiläums musste wegen Corona ausfallen. Doch wie in jedem Jahr sammelte der Verein ausgediente Tannenbäume ein. Normal kommt der Erlös der Jugendarbeit zugute. Doch Lara Fuß hatte die Idee, den Betrag dieses Jahr dem Kinderhospiz „Sterntaler“ in Dudenhofen zu spenden. 2.555,55 Euro kamen zusammen. Bei der Spendenübergabe an Beate Däuwel vom Hospiz waren die Überbringer mit Schaumküssen und Kokosbällen bewaffnet.