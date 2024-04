Der Jugendstadtrat hat ein neues Projekt, das er am Montag im Stadtrat präsentierte. Anfang Mai sollen an zentralen Plätzen in der Innenstadt an Mülleimern sogenannte Pfandringe montiert werden.

Vereinfacht gesagt, sind das Metallhalterungen, in die Pfandflaschen gesteckt werden sollen, die andernfalls im Mülleimer gelandet wären. Bedürftige könnten sie so leichter nehmen und gegen Geld eintauschen, erklärte der Vorsitzende des Jugendstadtrates, Jan Fremgen, die Idee dahinter. Das Projekt schlägt mit 715 Euro zu Buche. Finanziert werden soll es über das Budget, das die Stadt dem Jugendstadtrat zur Verfügung stellt. Denkbar wäre aber auch, dass sich Sponsoren finden, die die Kosten (teilweise) übernehmen. Konkret geplant sind Pfandringe am Exerzierplatz, in der Alleestraße und der Fußgängerzone. Die Idee der Pfandringe ist nicht ganz neu. In vielen Städten gibt es sie bereits. Die Erfahrungen sind gemischt. Kritiker bemängeln beispielsweise dass die Pfandringe häufig mit anderem Müll verstopft werden. Das führt dann oft zu höherem Aufwand für die Müllabfuhr. Es gibt Städte, die aus diesen Gründen die Pfandringe wieder abmontiert haben. Ein weiterer Kritikpunkt lautet, dass leere Flaschen im Sommer vermehrt Wespen und andere Insekten anlocken.