„When Country Meets the Blues“ – so ist ein Doppelkonzert von Frank McCloud mit den Memphis Two und der Oberrheinischen Bluesgesellschaft überschrieben. Am Samstag, 29. August, 19 Uhr, ist es an der Fischerhütte am Werloch in Herxheim zu erleben.

So ungewöhnlich, wie die Kombination wirken mag, ist sie gar nicht. Beide Stile stammen aus den Südstaaten, und obwohl hier auch die Tradition von Schwarzen und Weißen aufeinanderprallen,