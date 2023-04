Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Als das größte Glanzlicht seiner bereits 51 Jahre andauernden Karriere bezeichnet der britische Sänger Chris Thompson einen Auftritt im niederländischen Arnheim, wo er vor 180.000 Menschen den von ihm geschriebenen Megaseller „You’re The Voice“ singen durfte. Bei seinem Gig am Freitag im ausverkauften Schwegenheimer Bürgerhaus lauschten ihm beim gleichen Stück zwar nur 450 Konzertbesucher, die waren davon aber nicht weniger begeistert und in Stimmung als damals ihre holländischen Nachbarn.

Thompson gab auch in der pfälzischen Provinz alles und verausgabte sich zwei Stunden lang bis zur völligen Erschöpfung. Den meisten Fans ist er als ehemaliger