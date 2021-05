Die Schränke sind aufgeräumt, der Garten ist gerichtet, der Laptop lockt nicht mehr. Was tun? In Zeiten häuslicher Quarantäne kommen viele Menschen auf die Idee, mal wieder ein gutes Buch zur Hand zu nehmen. Ob spannend, lehrreich oder herzzerreißend – Bücher eröffnen die Chance, sich auf eine andere Erlebnis- und Gedankenwelt einzulassen und die äußeren Beschränkungen zu vergessen. Das ist keine schlechte Idee in der Corona-Krisenzeit.

Wir haben Politiker und andere prominente Südpfälzer nach ihrer persönlichen Buchempfehlung gefragt.

Anrührend

Alexander Schweitzer, Bad Bergzabern, Wahlkreisabgeordneter und Vorsitzender der SPD-Fraktion im Landtag: Er hat in diesen Tagen sehr wenig Zeit zum Lesen, bedauert Alexander Schweitzer. Aber das Buch, das er sich als nächstes vorgenommen und schon passagenweise gelesen hat, empfiehlt er nachdrücklich zur Lektüre. Denn er kennt den Autor persönlich und ist beeindruckt von seinem Lebensweg. In „Kein Pausenbrot, keine Kindheit, keine Chance“ beschreibt der 19-jährige Autor Jeremias Thiel, wie er in Kaiserslautern in schwierigsten sozialen Verhältnissen aufgewachsen ist. Schon als Kind musste er eine Verantwortung für die Familie übernehmen, die ihn überforderte. Als elfjähriger Junge wandte sich Jeremias Thiel selbst an die Jugendbehörde mit der Bitte, ihn aus der Familie herauszuholen. Er wuchs danach in einem SOS-Jugenddorf auf und studiert heute als Stipendiat in den USA. „Keine leichte Kost, aber sehr anrührend und interessant – ein Buch, das Hoffnung gibt. Und es ermöglicht den Einblick in eine Realität, die den meisten von uns verschlossen ist“, sagt Schweitzer. Inzwischen ist die Lebensschilderung des jungen Pfälzers schon in die Bestsellerlisten aufgestiegen.

Widerständig

Barbara Schleicher-Rothmund, Rheinzabern, Bürgerbeauftragte des Landtags: „Wenn ein Buch mich in seinen Bann zieht, dann verschling’ ich das“, erklärt Barbara Schleicher-Rothmund. So war es auch beim Roman „Pixeltänzer“ von Berit Glanz, den sie innerhalb von wenigen Tagen gelesen hat. Die „ganz außergewöhnliche Lektüre“ sei ihr von einer Freundin empfohlen worden. Der Debütroman einer Literaturwissenschaftlerin beschreibt das Leben der jungen Beta in einem Start-up-Unternehmen. Im Digitalen ist Beta ganz zu Hause. Jeden Morgen lässt sie sich per App von einem beliebigen anonymen Menschen dieser Erde wecken. Eines Morgens ist ein geheimnisvoller Typ am Apparat. Der schickt ihr in den Tagen danach auf verschlungenen Wegen Botschaften aus einer analogen Vergangenheit. So erfährt sie immer mehr von einem Künstlerpaar aus der Weimarer Zeit, das radikal und widerständig gelebt hat, und dessen Lebensstil sie nicht mehr loslässt. „Ein außergewöhnliches Buch, das unsere heutige Zeit mit Start-ups und die Aufbruch- und Umbruchzeit der Weimarer Epoche gelungen und spannend verbindet“, urteilt Schleicher-Rothmund.

Brisant

Thomas Gebhart, Jockgrim, CDU-Wahlkreisabgeordneter, Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium: „Leider fehlt mir in der momentanen Situation eindeutig die Zeit zum Lesen“, schreibt Thomas Gebhart. Die Corona-Krise beschäftigt den Gesundheitspolitiker wohl Tag und Nacht. Immerhin hat er Zeit gefunden für eine kurze Leseempfehlung: Das Buch „Der nasse Fisch“ aus der Babylon Berlin-Reihe von Volker Kutscher sei jedem zu empfehlen, der Krimis liebt und in das Berlin der späten 1920er-Jahre mit seinen politischen und gesellschaftlichen Umbrüchen eintauchen will. Hauptfigur ist Kriminalkommissar Gereon Rath, der neu nach Berlin kommt und – zunächst ungefragt – in einem brisanten Mordfall ermittelt. Die Ermittlungen spielen in einem von sozialen und politischen Spannungen zerrissenen Berlin. „Das ist für mich spannend, da ich die Stadt inzwischen durch meine Arbeit gut kenne“, erklärt Gebhart. Das Buch war ein Geschenk seiner Berliner Mitarbeiter. Es sei „sicher auch ein Tipp für alle, die im Moment auf der Suche nach spannendem Lesematerial sind“.

Abgründig

Theresia Riedmaier, Landau, Ex-Landrätin des Kreises Südliche Weinstraße: Als „leidenschaftliche Leserin“ bezeichnet sich Theresia Riedmaier. Es gebe eine Reihe von Büchern, die sie ein Leben lang in Gedanken und Tagträumen begleitet haben. In diese „Sammlung der Schätze“ hat die frühere Landrätin jetzt eine Neuerscheinung eingereiht, die sie eben ausgelesen hat und nachdrücklich empfiehlt: „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. „Tief beeindruckt und total gefesselt“ habe sie dieser Debütroman einer 70-jährigen amerikanischen Zoologin, der gerade die Bestsellerlisten stürmt. Delia Owens erzählt von einem Mädchen, das allein, von seiner Familie verlassen, in den Sümpfen von North Carolina lebt. Kyas Leidenschaft ist die Natur; sie lebt von Fischfang und Muschelsammeln. Die Autorin verfolgt zwei parallele Erzählstränge, schildert neben den Lebensumständen der Hauptfigur auch die ablehnende Haltung der kleinstädtischen Bürgerschaft. Es kommt zu einer Mordermittlung und dem Prozess gegen das „Marschmädchen“. Riedmaier: „Es ist eine Geschichte von Einsamkeit und Isolation, auch von Widersprüchen und Abgründen der Zivilisation. Sie ist unglaublich gut erzählt, in einer wunderbaren Sprache geschrieben und gegen Ende hin so spannend, dass man Herzklopfen hat, während man Seite für Seite liest und das Buch nicht mehr aus der Hand legt.“

Gefühlvoll

Amelie Löhlein, Landau, Leiterin der Stadtbibliothek: Lesen gehört zu ihrem Beruf – und macht ihr Freude: Amelie Löhlein empfiehlt als Lektüre in Corona-Zeiten die „Kleine Stadt der großen Träume“ von Fredrik Backman. Der schwedische Autor ist als Verfasser des Weltbestsellers „Ein Mann namens Ove“ bekannt geworden. Sein neueres Werk wird als „gefühlvoll und zutiefst menschlich“ charakterisiert. Die Handlung spielt in einem Städtchen tief in den Wäldern Schwedens, in dem sich Elch und Rentier gute Nacht sagen. Die Leute arbeiten hart und halten zusammen. Ihre ganze Hoffnung ruht auf einer Eishockeymannschaft, die den großen Erfolg in die Provinzstadt bringen soll. Doch ein schlimmes Ereignis verändert alles, und jeder muss sich entscheiden, auf welcher Seite er steht. Die Art und Weise, wie das Buch geschrieben ist, wie die einzelnen Personen charakterisiert sind, hat Amelie Löhlein fasziniert. Warum sollte man es lesen? „Es geht viel um das Miteinander, um die Frage, wie Gemeinschaft funktioniert, vor allem auch in Ausnahmesituationen.“

Optimistisch

Christof Wolff, Landau, ehemaliger Oberbürgermeister: Zuversichtlich bleiben auch in herausfordernden Zeiten: Das ist ganz im Sinn von Christof Wolff, der sich als geborenen Optimisten bezeichnet. So empfiehlt er das Sachbuch „Die Kraft der Hoffnung – Denkanstöße in schwierigen Zeiten“ von Heribert Prantl, dessen Lektüre ihn sehr beeindruckt hat. Der Jurist und Journalist Prantl, der Mitglied der Chefredaktion der Süddeutschen Zeitung war, schreibt in diesem Buch, das vor der Corona-Krise entstand, gegen das Ohnmachtsgefühl und gegen den vermeintlichen Sog der Fremdbestimmung an. Prantl glaubt daran, dass die Zukunft positiv gestaltbar ist. „Die Frage ist nicht, welche Zukunft man hat oder erduldet, sondern welche Zukunft man haben will und wie man darauf hinarbeitet. Die Zukunft ist nicht geformt, sie wird geformt, in jedem Augenblick der Gegenwart“, zitiert Christof Wolff einen Kernsatz. Als Vielleser hat der Ex-OB übrigens keine Angst vor dicken Büchern. Er liest zum Beispiel gern – auf elektronischem Weg – die „Riesenschinken“ des Briten Ken Follett, die sich auf die Geschichte des Mittelalters, aber auch des letzten Jahrhunderts beziehen. Aber einen Follett-Roman, der leicht mal auf tausend Seiten kommt, will er dann doch lieber nicht allgemein empfehlen.

Historisch

Thomas Hirsch, Oberbürgermeister von Landau: Der OB hat da keine Bedenken. Er schlägt einen historischen Bestseller von Ken Follett vor: „Das Fundament der Ewigkeit“, 1100 Seiten stark. „Aktuell ist dies für mich keine Zeit, in der ich mehr zum Lesen als Freizeitbeschäftigung komme als sonst – eher im Gegenteil“, schreibt Thomas Hirsch. Die vergangenen Wochen seien sehr anstrengend gewesen, geprägt vom Lesen vieler amtlicher Dokumente und Verwaltungstexte und Informationen. „Aber gerade in schweren Zeiten finde ich es immer inspirierend und ermutigend, die Bibel zur Hand zu nehmen und darin einige Zeilen zu lesen.“ Wenn es aber um ein Buch geht, das er zur Zerstreuung empfehlen kann, dann möchte Hirsch „Das Fundament der Ewigkeit“ vorschlagen. Auf über 1100 Seiten entführt Ken Follett seine Leser in diesem historischen Roman ins Europa des 16. Jahrhunderts – ins Zeitalter der Glaubenskämpfe – und verwebt darin Handlungen der Welt- und Religionsgeschichte mit den Lebensgeschichten seiner fiktiven Figuren. „Mich hat dieses Buch sehr gefesselt und für viele Stunden wunderbar unterhalten. Es ist außerdem wirklich gut recherchiert und so gab es noch eine ausführliche Geschichtsstunde obendrauf!“

Fiktiv

Dietmar Seefeldt, Landrat Südliche Weinstraße: Der Buchtipp von Dietmar Seefeldt ist der Roman „Ein König für Deutschland“ von Andreas Eschbach - „eines der leider wenigen Bücher, die ich aus Zeitgründen in letzter Zeit lesen konnte“. Bei der Lektüre habe er immer mal wieder schmunzeln können, erinnert sich der Landrat, und das trotz des ernsten Hintergrunds. Es geht unter anderem um die Manipulation von Wahlmaschinen. Die Handlung ist fiktiv, beruht aber auf sorgfältig recherchierten Tatsachen. Eine Partei mit dem Namen VWM (Volksbewegung zur Wiedereinführung der Monarchie), ein Kandidat, der kluge politische Aussagen trifft, und manipulierte Wahlmaschinen führen dazu, dass in Deutschland wieder der König eingeführt werden soll. Seefeldt empfiehlt den Roman als „witzige, wenngleich manchmal mit ernstem Hintergrund erzählte Geschichte, die man auch abends im Bett noch gut lesen kann“.