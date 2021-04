Zweimal hat der Herxheimer Felix Starck die Welt umkurvt: einmal mit dem Fahrrad und einmal mit einem alten Schulbus. Die Dokumentarfilme, die er von seinen Abenteuern drehte, haben ihm großen Erfolg im ganzen Land beschert. Das war sein Sprungbrett zum Filmproduzenten. Jetzt kommt Starcks erster Spielfilm in die Kinos.

In 500 Kinos im ganzen Land – auch in der Landauer Filmwelt – startet am Donnerstag die Komödie „Es ist zu deinem Besten“ mit Heiner Lauterbach und Jürgen Vogel in den Hauptrollen. Produzent ist Felix Starck mit seiner vor zwei Jahren in Berlin gegründeten Firma Koryphäen Film. Mit gerade 30 geht Starck unbedingt noch als Jungproduzent durch. Vom Fahrradsattel in den Produzentenstuhl: Am Telefon erzählt er, wie es zum dem ungewöhnlichen Karrieresprung gekommen ist.

2013 ist Starck, der vorher in der Sportausstatter-Branche gearbeitet hat, zu seiner ersten Reise aufgebrochen. 2016 ging’s zum zweiten Mal los. Die beiden Dokumentarfilme „Pedal the World“ und „Expedition Happiness“ hat er in Eigenregie vermarktet. Dass ein „Ein-Mann-Team“, wie er es selbst nennt, so was auf die Beine stellen kann, scheint vielen in der Filmbranche imponiert zu haben. Jedenfalls hat er hernach viele Anfrage von Produzenten im Land bekommen, erzählt er. Der Rummel sei so groß geworden, dass er sich in den vergangenen Jahren etwas zurückgezogen hat. „Ich bin kein Mensch für die Öffentlichkeit“, sagt er.

„Heiner Lauterbach ist mein Mentor“

Außerdem hat er sich zugetraut, auch weitere Filme selbst zu produzieren – nicht nur Dokumentationen. Das Drehbuch zu „Es ist zu deinem Besten“ habe er selbst mit dem Romanautor Hans Rath geschrieben. Rückendeckung hat er bei dem Projekt von Schauspieler Heiner Lauterbach bekommen. „Er ist ein Mentor von mir“, erzählt Starck. Sie seien zusammen im Bayerischen Hof in München essen gewesen und hätten das Projekt besprochen. Danach sei klar gewesen, dass Lauterbach zur Crew gehören würde.

Auch den Regisseur habe Starck auswählen können: Marc Rothemund, der mit Filmen wie „Sophie Scholl – Die letzten Tage“ (2005) und „Dieses bescheuerte Herz“ (2017) bekannt wurde. Ganz außergewöhnlich für einen Frischling im Geschäft ist das Budget, mit dem Starck arbeiten kann: sechs Millionen Euro. Mit Studiocanal hat er ein deutschlandweit führendes unabhängigen Filmvertriebsunternehmen an Land gezogen. Außerdem bekomme er Geld aus der Filmförderung.

Starck würde mit seier Firma gerne in die Pfalz

Apropos: Felix Starck wäre mit seiner Firma längst von Berlin in die Pfalz umgezogen, wäre Rheinland-Pfalz nicht das einzige Bundesland ohne Filmförderung, sagt er. Das sei auch der Grund, warum eins seiner nächsten Projekte nicht im Südpfälzer Rebenmeer spielt, sondern im Rheingau. Der Film soll von Berlinern erzählen, die ihren Junggesellenabschied in einem Weingebiet feiern. Und seine alten Heimat, der Starck sich noch sehr verbunden fühlt, wäre dafür ideal, sagt er. Doch irgendwann, so hofft er, kann er sein Haus, das er in Leinsweiler gekauft hat, selbst beziehen.

Starcks nächstes Projekt ist ein Kinderfilm „Schwalbenmädchen“ über eine besondere historische Geschichte, die sich 1974 zugetragen habe, als die Lufthansa vier Millionen Schwalben aus dem Norden in den Süd geflogen hat, um sie vor dem Tod in einem ungewöhnlichen Wintereinbruch zu retten.

Plot erinnert an französische Komödien

Für den Kinostart seiner Komödie „Es ist zu deinem Besten“ in Corona-Zeiten habe er sich ganz bewusst entschieden, erzählt er am Telefon. „Wir wollen die Leute zum Lachen bringen.“ Der Plot erinnert ein wenig an die französischen Komödien der vergangenen Jahre. In Starcks Film geht es um drei Väter, die sich ihrer Schwiegersöhne entledigen wollen, weil die ihnen nicht gut genug für ihre Töchter scheinen.

Heiner Lauterbach spielt darin Arthur, einen konservativen Wirtschaftsanwalt, der in einer prächtigen Berliner Stadtvilla lebt. Jürgen Vogel ist der zu aggressiven Ausfällen neigende Bauarbeiter Kalle. Und Hilmi Sözer spielt den Physiotherapeuten Yus. Die Töchter werden verkörpert von Janina Uhse, Lisa-Marie Koroll und Lara Aylin Winkler. Ihre Herzen hängen an einem linken Weltverbesserer, einem Aktfotografen, der sich als früherer Klassenkamerad des Vaters entpuppt, und einem Typen aus der Drogenszene.