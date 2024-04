Unbekannte haben nach Polizeiangaben am Sonntagabend gegen 19.30 Uhr die Glaseingangstür am Hintereingang eines Mehrfamilienhauses in der Windthorststraße von innen beschädigt. Zeugen hörten demnach einen lauten Schlag im Treppenhaus. Das Glas der Tür sei gesplittert. Der oder die Täter entfernten sich anschließend durch die Tiefgarage, so die Beamten. Sie suchen Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben und telefonisch unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de Hinweise geben können.