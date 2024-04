Bestes Wetter begleitete das Jubiläum: Beim 40. Zunftbaumfest am Samstag in der Maximilianstraße demonstrierte das Handwerk Stärke und Selbstbewusstsein. Der Zuspruch war gut. Viele Gäste verweilten gerne und lange. 700 Bratwürste wurden verkauft, wie Sascha Oppinger vom ausrichtenden Verein Speyerer Handwerkstradition berichtet. Das Fest wurde auch genutzt, um die Stabübergabe im Vorsitz von Dachdeckermeister Thomas Kleinböhl auf den bisherigen Stellvertreter Oppinger anzukündigen. Der „Neue“ ist 40 Jahre alt, Malermeister mit eigenem Betrieb in Speyer und übernimmt ab 2025.

Für besonderes Aufsehen sorgte der Umzug der Handwerkszünfte durch die Maximilianstraße zum Festort am Zunftbaum. Den Baum selbst müssen sie dabei nicht mehr anliefern und aufstellen, denn er ziert inzwischen ganzjährig den Bereich vor dem Bürgerbüro. Stattdessen wurden die Insignien der Zünfte sowie ein Miniatur-Zunftbaum mitgebracht, gezogen von Peter Butz und Andreas Heß. Der Speyerer Fanfarenzug Rot-Weiß sorgte für Musik.