1. Spieltag: FCK - Eintracht Braunschweig 0:0. Ordentlicher Auftakt für zwei ambitionierte Teams. - Zuschauer: 10.600.

2. Spieltag: SV Meppen - FCK 1:0. Tor: 0:1 Dombrowka (45.+2). Daniel Hanslik trifft per Kopf nur die Latte. Auch Meppens Bünning scheitert am Querbalken. - Zuschauer: 5813.

3. Spieltag: Viktoria Berlin - FCK 4:0. Pfälzer Trübsal. Stümperhafte Fehler, kaum Gegenwehr, dazu ein übler Crash mit Kamerad Marvin Senger, der Felix Götze ins Hospital befördert. Schwere Kopfverletzung, lange Pause! Ein Desaster. - Zuschauer: 4221.

4. Spieltag: FCK - 1860 München 3:0. Das erste Anzeichen von Effizienz. René Klingenburg und Muhammed Kiprit treffen per Direktabnahme. Vorbereiter in beiden Fällen: Jean Zimmer. Mike Wunderlich setzt den Schlusspunkt. - Zuschauer: 8900.

5. Spieltag: Hallescher FC - FCK 1:0. Tom Zimmerschied zimmert Matheo Raab ein Traumtor in den Kasten. Zuck, Hanslik und Wunderlich vergeben in der Endphase hochprozentige Chancen für den FCK. - Zuschauer: 6060.

6. Spieltag: FCK - FSV Zwickau 1:1. Antwerpens Elf geht in der 19. Minute in Führung, Eigentor Steffen Nkansah. Ronny König gleicht in der 73. Minute aus. Doch dann, unvermittelt: Strafstoß für den FCK. Wunderlich bolzt den Ball an die Latte. - Zuschauer: 7150.

7. Spieltag: 1. FC Magdeburg - FCK 1:0. Max Hippe soll debütieren. Wird nix. Fußverletzung beim Warm-up. Luca Schuler, gebürtiger Neustadter, schießt den Primus nach sechs Minuten in Führung. Unters Lattenkreuz, ins Herz des FCK. - Zuschauer: 15.000.

8. Spieltag: FCK - SV Waldhof Mannheim 0:0. Fußball? Nun ja. Rot für Redondo, Rot für Senger, Rot für zwei Funktionsträger, Tumulte, Rangeleien. Grausam. Der FCK spielt eine Hälfte zu neunt und sichert sich dennoch einen Zähler. – Zuschauer: 13.105.

9. Spieltag: SC Verl - FCK 0:2. Ein Sieg gegen das Krisengeheul. Hercher und Kiprit schießen den FCK zum ersten Auswärtserfolg. – Zuschauer: 1424.

10. Spieltag: FCK - VfL Osnabrück 2:0. Klingenburg und Hercher sorgen dafür, dass der FCK erstmals seit dem Winter 2019 zwei Punktspiele in Folge gewinnt. – Zuschauer: 14.656.

11. Spieltag: TSV Havelse - FCK 0:6. Den entfesselten Roten Teufeln gelingt ihr höchster Erfolg seit dem 6:0 gegen Hansa Rostock 2008/09. Ritter, Kraus, Wunderlich, Hercher und Hanslik (2) treffen. – Zuschauer: 1986.

12. Spieltag: FCK - SC Freiburg II 3:0. Götze, Tomiak, Wunderlich – das jubelnde Dreigestirn. Vierter Sieg in Folge. Hip, hip, hurra. - Zuschauer: 18.330.

13. Spieltag: MSV Duisburg - FCK 1:1 . Düsterer Abend an der Wedau. Nieselregen, Götze abermals mit Gehirnerschütterung im Krankenhaus, Wunderlich, der Tomiaks Führungstor per Eigentreffer für die „Zebras“ ausgleicht. - Zuschauer: 10.646.

14. Spieltag: FCK - Würzburger Kickers 0:2. Unschöne Premiere für Marco Antwerpen: Er quittiert die erste Liga-Heimniederlage seiner Amtszeit. Und dann bugsiert auch noch Marvin Pourié den Ball ins Tor der Teufel. Der Ex-Lauterer, der vorab über Antwerpen moserte. - Zuschauer: 20.150.

15. Spieltag: 1. FC Saarbrücken - FCK 0:2. Emotionales Highlight der Hinserie. Tomiak und Redondo treffen im Derby, das ausverkaufte Ludwigsparkstadion wird zur rot-weißen Partyzone. - Zuschauer: 15.544.

16. Spieltag: FCK - SV Wehen Wiesbaden 1:0. Ein zähes Ringen. Der FCK verteidigt abermals gekonnt, reibt sich offensiv aber auf. Er erhält jedoch einen strittigen Elfmeter, den Marlon Ritter verwandelt. - Zuschauer: 17.018.

17. Spieltag: Borussia Dortmund II - FCK 0:0. Heimspiel in der Roten Erde – und drei gigantische Chancen, die ungenutzt bleiben. Die größte vergibt Marlon Ritter in der Nachspielzeit. Das Tor so leer ... - Zuschauer: 3128.

18. Spieltag: FCK - Viktoria Köln 4:0. Wunderlich, Klingenburg, Antwerpen gegen den Ex-Klub. Ohne Mitgefühl. Hanslik (2), Hercher und Zimmer treffen. Tags zuvor war Legende Horst Eckel gestorben. Freude mischt sich mit Trauer. - Zuschauer: 10.000.