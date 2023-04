Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der 1. FC Kaiserslautern steht sportlich so gut da wie noch nie zuvor in seinen dreieinhalb Jahren in der Dritten Fußball-Liga. Das bietet Fan-Träumen Nahrung.

Platz sechs, 32 Punkte, 27:12 Tore. Die Ausgangslage des FCK ist trotz des krachenden Fehlstarts in die Saison noch besser als vor Weihnachten 2019. Damals gelangen den Lauterern unter Trainer Boris Schommers