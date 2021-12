Platz sechs – Fußball-Drittligist 1. FC Kaiserslautern steht nach der Hinrunde der Saison 2021/22 so gut da wie noch nie zu dieser Jahreszeit in der dritthöchsten Spielklasse. Drei Zähler hat der FCK weniger als der Tabellenzweite Eintracht Braunschweig, am Samstag (14 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) letzter Gegner im Jahr 2021.

Südwesten gut dabei

Überhaupt: Der Südwesten ist sehr gut dabei. Zwei Punkte Rückstand hat der FCK auf den SV Waldhof (3.), einen auf den 1. FC Saarbrücken (4.). Das verspricht Spannung für den Aufstiegskampf im nächsten Jahr. Nur Primus 1. FC Magdeburg scheint enteilt.

Verletzungs- oder Krankheitssorgen gab es in den vergangenen Tagen bei den FCK-Profis Felix Götze, Daniel Hanslik, Philipp Hercher und René Klingenburg. Am Montag signalisierte der Klub leichte Entwarnung. Alle vier könnten schon sehr bald wieder einsteigen – Einsatz in Braunschweig aber jeweils vorerst fraglich. Götze, Hercher und Klingenburg fehlten schon beim 2:1-Sieg des FCK am Freitagabend zum Lauterer Hinrundenausklang bei Türkgücü München. Hanslik, Torschütze und Vorbereiter im Olympiastadion, zugleich treffsicherster FCK-Profi der Hinrunde mit fünf „Buden“, wurde durch einen Ellenbogenschlag von Gegenspieler Mergim Mavraj am Kiefer verletzt.

