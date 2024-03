Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Beim 2:0 gegen Frankreich überzeugt die deutsche Nationalmannschaft. Der Bundestrainer hat seine Rollenspieler gefunden und will an seinem Plan festhalten. Das ist gut für alle, die nun auf dem Platz standen. Und schlecht für alle anderen.

Bis die Szene des Spiels vorbei war, dauerte es gerade mal acht Sekunden. Mit einer Finte überraschte die deutsche Nationalmannschaft die Franzosen vom Anstoß weg. Toni Kroos täuschte im Mittelkreis zwei Pässe an, spielte aber auf Florian Wirtz, der ein paar Schritte lief und den Ball vorbei am verdutzten Torwart Brice Samba in den Winkel schoss. 1:0, erstes Länderspieltor für den Leverkusener, zudem der schnellste Treffer der DFB-Geschichte. Kann man so machen, muss nicht funktionieren, aber umso schöner ist es, wenn es klappt.

Erzielte nach acht Sekunden das schnellste Tor der DFB-Geschichte: Florian Wirtz. Foto: Christian Charisius/dpa

Während dieser Geniestreich nach dem Spiel in aller Munde ist, erscheint ein anderer Moment rund 60 Minuten nebensächlich, und doch ist er immens wichtig, um zu verstehen, was mit dieser neuformierten DFB-Elf passiert ist. Nach einer Stunde beginnen Trainer gerne, auszuwechseln und frische Kräfte auf das Feld zu schicken. Und während Frankreichs Coach Didier Deschamps in dieser Phase gleich vier Spieler auf einmal austauschte, ließ Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Mannschaft unverändert. Er sah keinen Anlass, neue Impulse setzen zu müssen.