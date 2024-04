Nur Formsache? Ganz und gar nicht. Paris Saint-Germain wollte sich schon zum Meister küren. Aber ein abstiegsbedrohter Aufsteiger hat etwas dagegen.

Paris (dpa) - Aufsteiger Le Havre hat Paris Saint-Germain die erhoffte Titelparty im heimischen Prinzenparkstadion als Einstimmung für das Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund verhindert. Das Star-Ensemble um den eingewechselten Ex-Weltmeister Kylian Mbappé kam nicht über ein 3:3 gegen die abstiegsbedrohten Gäste hinaus. Immerhin vermied PSG die erste Niederlage in der Ligue 1 seit dem 15. September vergangenen Jahres durch einen Ausgleich in der Nachspielzeit.

Mit einem Sieg hätte aber die vorzeitige Krönung festgestanden - und die perfekte Einstimmung auf das Hinspiel im Halbfinale der europäischen Meisterklasse am kommenden Mittwoch beim BVB. Allerdings muss nun die zweitplatzierte AS Monaco heute nachlegen, sonst steht der zwölfte Meistertitel für PSG doch noch an diesem Wochenende fest. In der Tabelle führt das Team aus der Hauptstadt nach dem Remis mit zwölf Punkten.

Die Führung der Gäste durch Christopher Operi (19.) glich Bradley Barcola zehn Minuten später aus. André Ayew (37.) brachte Le Havre erneut in Front. Nach der Pause erhöhte Abdoulaye Touré (60.). Achraf Hakimi (77.) und Gonçalo Ramos in der vierten Minuten der Nachspielzeit retteten PSG vor einer peinlichen Pleite.