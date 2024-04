Die Volleyball-Bundesliga steuert auf ihren Höhepunkt zu. Bei den Männern und Frauen stehen in den Playoff-Finals um die deutsche Meisterschaft am heutigen Sonntag die fünften und entscheidenden Spiele an. Bei den Männern erwartet der Titelverteidiger Berlin Volleys beim Stand von 2:2 den VfB Friedrichshafen, der in der Best-of-Five-Serie eine 2:0-Führung verspielt hat. Das Team vom Bodensee feierte zuletzt 2015 den Titel, seitdem ging er stets an Berlin. Der Sieger der Partie ist dann deutscher Rekordmeister, bisher holten beide Vereine 13 Meistertitel.

Berlin/Schwerin (dpa) - Bei den Frauen (17.10 Uhr/Sport1 und Dyn) hat der Herausforderer SSC Schwerin beim Stand von 2:2 Heimrecht gegen den Titelverteidiger Allianz MTV Stuttgart. Mit einem Sieg würden die Gäste nicht nur den dritten Bundesliga-Triumph in Serie feiern, sondern auch erstmals das nationale Triple aus Meisterschaft, Pokal und Supercup. Bundesliga-Rekordmeister Schwerin, der am Mittwoch beim 0:3 in Stuttgart die vorzeitige Titel-Entscheidung verpasste, war letztmals 2018 deutscher Meister.

