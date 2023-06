Die U19 des 1. FC Kaiserslautern spielt in der kommenden Saison wieder in Deutschlands höchster Fußball-Spielklasse für A-Junioren. Ein schönes Abschiedsgeschenk für den Trainer.

Durch einen souveränen 4:0-Heimsieg am Samstag über den SV Wehen Wiesbaden hat die Mannschaft von Trainer Alexander Bugera den Aufstieg in die Bundesliga Süd/Südwest perfekt gemacht.

Zur neuen Spielzeit wird Bugera Coach der U21 des 1. FC Kaiserslautern. Für ihn übernimmt Dennis Will das Amt des A-Jugend-Trainers. Will hat am Freitagabend bereits mit der U17 des FCK ebenfalls den Aufstieg in die Bundesliga geschafft.

„Mich freut es riesig für Dennis, dass er mit den A-Junioren nächste Saison in der Bundesliga ran darf. Er leistet tolle Arbeit und hat es einfach verdient. Darüber hinaus wird er echt tolle Spieler in seinen Reihen haben, mit denen man super arbeiten kann“, befand Bugera. Namentlich meinte er dabei allen voran Oskar Prokopchuk, Lucas Leibrock, Fabi Heck, Mika Haas, Yasin Zor oder Artur Reich. Sie gehörten dieses Jahr alle zum Jungjahrgang und zählen nächstes Jahr zu den „erfahrenen“ Spielern der U19.

Diese Talente stellen ein schlagkräftiges Teamgerüst für Will. Wegen der späten Relegationsspiele lässt der Trainingsstart für die Saison 2023/2024 auch nicht lange auf sich warten: Bereits in zwei Wochen trifft sich die A-Jugend zum Aufgalopp.