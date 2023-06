Es ist eine nahezu perfekte Saison für die Nachwuchsmannschaften des 1. FC Kaiserslautern. Nachdem die U17 am Freitag den Aufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht hatte, zog die U19 am Samstag nach. Das Hinspiel in der Relegation gegen Wehen Wiesbaden endete noch 1:1, beim Rückspiel machten die Roten Teufel nun alles klar. 4:0 siegte das Team von Trainer Alexander Bugera vor mehr als 1300 Zuschauern auf einem Nebenplatz des Fritz-Walter-Stadions. Knackpunkt der Partie war ein doppelter Platzverweise für die Hessen noch vor der Pause.

Ben Reinheimer erzielte in der 11. Spielminute die Führung für den FCK, danach beschränkte sich die Mannschaft darauf, Nadelstiche zu setzen. Nach einer guten halben Stunde wurde die Partie zunehmend hitziger uns eskalierte vollends. Nach einem Foul im Wiesbadener Strafraum kam es zu einer Rudelbildung, in deren Folge zwei Hessen vom Platz flogen. Den fälligen Elfmeter verwandelte Oskar Prokopchuk (38.). Noch vor dem Seitenwechsel stellte Reinheimer auf 3:0 (45.), nach der Pause sorgte Luka Gusic für den Endstand (53.).

„Die Jungs haben sich für eine überragende Leistung belohnt“, wird Trainer Bugera auf der FCK-Homepage zitiert. „ Am Ende hätten wir vielleicht auch noch höher gewinnen können, aber das interessiert jetzt auch niemanden. Wir gehen jetzt feiern. Das hab ich den Jungs versprochen und das haben sie sich auch verdient.“