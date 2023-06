Die U17 des 1. FC Kaiserslautern hat den erhofften Aufstieg in die Bundesliga geschafft. Nach dem 2:2 im Hinspiel gab es am Freitagabend gegen den SV Wehen Wiesbaden einen 5:1-Sieg. Vor 1067 Zuschauern auf dem Platz 4 am Betzenberg begann dabei die Partie denkbar schlecht: Schon nach zwei Minuten lag das Team von Trainer Dennis Will mit 0:1 hinten. Der ansonsten sichere FCK-Torwart Enis Kamga hatte sich, leicht bedrängt, einen Eckball von Leonardo Rastiello selbst ins Tor geboxt.

Doch der FCK fand die passende Antwort: Kapitän Maximilian Hommes erzielte per Kopf das 1:1 (18.), Matteo Heinz traf zum 2:1 (25.), und Montrell Culbreath (45.+1) sorgte für die 3:1-Halbzeitführung. Und nach der Pause ließ der FCK nichts mehr anbrennen. Fast unmittelbar nach Wiederanpfiff erhöhte Kian Scheer auf 4:1 (46.). Der eingewechselte Erik Müller setzte den Schlusspunkt zum umjubelten Aufstieg (90.+1).

A-Jugend probiert’s am Samstag

Am Samstag um 14.30 Uhr nimmt auch die U19 des FCK den Aufstieg in die Bundesliga ins Visier. Ebenfalls auf Platz 4 am Betzenberg, ebenfalls gegen Wehen. Und noch eine Parallele zur U17: Auch hier endete das Hinspiel unentschieden, nämlich 1:1.