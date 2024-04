Spottlicht:

Kein Aprilscherz

Mensch, Andi, mit dem richtigen Timing will es bei dir einfach nicht klappen. 2018 hast du voreilig die Verträge für die Pkw-Maut unterschrieben. Rücktrittsforderungen hast du ausgesessen. Und nun hast du ausgerechnet am 1. April verkündet, dass du dem Bundestag Lebewohl sagst. Aber dass es alle für einen Scherz halten, dass du künftig als Berater arbeiten willst, ist wirklich nicht fair. Da müssten Unternehmen ja – Achtung, schlechter Wortwitz – bescheuert sein, heißt es. Dabei hast du in deiner Zeit als Verkehrsminister so viel gelernt und würdest das gern weitergeben. Okay, mit dem EU-Recht kennst du dich nicht so gut aus, aber, hey, welcher Politiker tut das schon? Dafür weißt du, wie man klotzt statt kleckert und trotzdem den eigenen Geldbeutel schont.

Info

Dieser Artikel stammt aus der RHEINPFALZ am SONNTAG, der Wochenzeitung der RHEINPFALZ. Digital lesen Sie die vollständige Ausgabe bereits samstags im E-Paper in der RHEINPFALZ-App (Android, iOS). Sonntags ab 5 Uhr erhalten Sie dort eine aktualisierte Version mit den Nachrichten vom Samstag aus der Pfalz, Deutschland und der Welt sowie besonders ausführlich vom Sport.