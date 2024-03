Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Russland untergräbt die Friedensbemühungen der Vereinten Nationen in Syrien. Der Kremlherrscher sichert so die Macht für den syrischen Gewaltherrscher Baschar al-Assad ab – und für Russland den Einfluss in Nahost. Eine Zwischenbilanz zum 13. Jahrestag des Kriegsausbruchs in Syrien.

Die Luftattacken begannen um acht Uhr morgens, sie dauerten eine halbe Stunde. Ziel waren der Markt in der Rebellenstadt Maarrat al-Numan im Nordwesten Syriens. Die Angreifer töteten 43 Zivilisten,