Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Pläne zur massenhaften Ausweisung von Menschen stoßen beim ebenfalls stramm rechten Rassemblement National in Frankreich auf Kritik. Eine Einordnung.

Wenn es so etwas wie die Mutter der rechtsextremen Parteien in Europa geben sollte, würde dieser Titel dem vormaligen Front National in Frankreich gebühren, der heute als Rassemblement National