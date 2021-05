In vielen Staaten sind die Regierten ihre Politiker, ja, „das System“ satt. Auch in Chile. Aber in dem Land, das oft als marktwirtschaftliches Vorbild bezeichnet wird, soll nun alles anders werden. Nicht nur Politiker, sondern viele Normalbürger werden an einer ganz neuen Verfassung mitwirken.

Es ist keine richtige Wahl, aber es ist dennoch in ganz Lateinamerika und darüber hinaus eine der wichtigsten Abstimmungen der vergangenen Jahre. Am Wochenende bestimmen die Chilenen die 155 Mitglieder der Verfassunggebenden Versammlung, die ein neues Grundgesetz für das südamerikanische Land ausarbeiten soll. Die neue Verfassung hat die Bevölkerung vom Herbst 2019 an in monatelangen massiven Protesten der Regierung und den rechten Parteien abgetrotzt. Zeitweise stand das einst so stabile Land am Rande des Bürgerkriegs und der rechte Staatschef Sebastián Piñera vor dem Sturz.

Die große Mehrheit der 19 Millionen Chileninnen und Chilenen will ein neues Sozial- und Wirtschaftsmodell, ein Ende des Neoliberalismus und das Ende der Verfassung, die noch aus Zeiten der Diktatur (1973 bis 1990) stammt. Für die Menschen steht dieses alte Grundgesetz von 1980 für all das, was sie ablehnen: auf Gewinn ausgerichtete Gesundheits-und Bildungssysteme, totale Freiheit für Unternehmen, unbezahlbare Dienstleistungen, Privilegien für die Streitkräfte und den fast kompletten Rückzug des Staates als Ordnungsfaktor. Die Privatwirtschaft übernimmt in Chile Leistungen, für die in anderen Ländern der Staat zuständig ist.

Ureinwohner berücksichtigt

Die Verfassungsversammlung, um deren Zusammensetzung lange unter den Befürwortern gerungen wurde, ist in gewisser Weise einzigartig. Denn sie wird zu gleichen Teilen von Männern und Frauen gebildet sein. Zudem sind 17 Sitze für die zehn „Ureinwohnervölker“ reserviert, die insgesamt knapp 13 Prozent der Bevölkerung ausmachen und über die Jahrhunderte systematisch benachteiligt wurden. Vor allem die Mapuche-Indianer aber wehren sich schon lange auch gewaltsam gegen ihre Ausgrenzung. Und sie haben immer eine Anerkennung als Originalvolk in der Verfassung verlangt.

Bemerkenswert ist auch, dass die Mehrheit der 1365 Kandidaten und Kandidatinnen für die Verfassunggebende Versammlung unabhängige Bewerber sind, viele von ihnen ohne jegliche politische Erfahrung. Sie kandidieren zum Teil auf eigenen Listen und zum Teil auf denen der Parteien. Unter den Unabhängigen befinden sich Schauspieler und Musiker. Aber es wollen auch viele Vertreter von Organisationen der Zivilgesellschaft an der neuen Verfassung mitschreiben. Vor allem Frauenrechtsorganisationen sind stark engagiert.

Acht von Zehn für neues Grundgesetz

Dass die „Constituyente“ nicht in erster Linie von Abgeordneten und Parteipolitikern gebildet wird, war eine der zentralen Forderungen bei dem Referendum im Oktober, bei dem sich knapp 80 Prozent der Bevölkerung für eine neue Verfassung aussprachen. „Die Ablehnung der politischen Klasse ist so tiefsitzend, dass das vor allem für die jungen Chilenen unabdingbar ist“, sagt Cecilia Quidel, eine Lehrerin aus einem Vorort von Santiago. „Je unbekannter die Kandidaten sind, desto größer sind ihre Chancen, gewählt zu werden“, betont Quidel im Gespräch mit der RHEINPFALZ.

Umfragen bestätigen dies. Nach einer Erhebung der privaten politischen Stiftung CEP vom vergangenen Monat vertrauen lediglich zwei Prozent der Chilenen den politischen Parteien. Auch die Regierung kommt nur auf eine Zustimmung von neun Prozent. „Elige el país que quieres“ – „Wähle das Land, das Du Dir wünscht“ ist daher das offizielle Motto für das Wochenende.

Um wegen der auch in Chile noch grassierenden Pandemie große Ansammlungen an den Wahllokalen zu vermeiden, wurde der Wahltag auf Samstag und Sonntag aufgeteilt. Denn dieses Mal rechnet die Wahlbehörde mit einer hohen Beteiligung vor allem unter den jungen Menschen und den Erstwählern. Zumal neben der „Constituyente“ auch noch Präfekturen und Regionalparlamente neu gewählt sowie erstmals Gouverneure bestimmt werden. Eigentlich war die Wahl der Verfassungsversammlung bereits für den 11. April vorgesehen, musste aber wegen eines neuen Höhepunkts der Corona-Infektionen verschoben werden.

Ein Jahr lang Zeit

Die 155 gewählten Verfassungsmütter und -väter werden tatsächlich auf einem weißen Blatt Papier anfangen, die neue Magna Charta Chiles zu schreiben. Geplant ist, dass in einem Jahr die Verfassung fertig ist und dass die Bevölkerung Mitte 2022 in einem Referendum über den Text entscheidet. Es müssen mindestens zwei Drittel für die Annahme des Grundgesetzes stimmen. Kompliziert wird der Prozess dadurch, dass kommenden November noch ein neuer Präsident und ein neues Parlament gewählt werden, die bei Amtsantritt im März 2022 noch nicht wissen können, auf welcher verfassungsrechtlichen Basis sie künftig amtieren werden.

Die neue Verfassung werde mit Erwartungen überfrachtet, gibt der Historiker Iván Jaksic zu bedenken. „Bestimmte Themen, die den Menschen besonders wichtig sind, kann man nicht verfassungsrechtlich absichern, etwa einen würdevollen und empathischen Umgang der Regierung mit der Bevölkerung.“ Es werde immer eine Lücke zwischen der geschriebenen Verfassung und dem „realen Land“ bleiben, sagt Jaksic.