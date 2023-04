Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Stuttgarter Schloss lag am 6. August 1950 noch in Trümmern. Auf dem Platz davor trafen sich Vertreter jener Menschen, die aus dem Osten des untergegangenen Hitler-Reiches geflohen waren. Sie formulierten ihre Interessen feierlich in einer Charta.

Eine Karte von Deutschland – die verlorenen Ostgebiete rot gekennzeichnet – hing über der Rednertribüne. „Gebt uns unsere Heimat wieder“, schallte es vom Schlossplatz, wo sich