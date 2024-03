Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Griechenland verdient gut mit dem Verkauf von Aufenthaltsgenehmigungen an Menschen ohne EU-Pass. Vor allem Chinesen greifen zu. Aber das Geschäftsmodell ist höchst umstritten.

Wenn Air-China-Flug CA 863 aus Peking in Athen zur Landung ansetzt, gehen die Herren in den dunklen Anzügen in Stellung. Gleich hinter der Gepäckausgabe warten sie auf ihre Kundschaft. Sie halten