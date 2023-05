Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Frankreich ist nicht nur Nachbarland der Pfalz, sondern auch ein beliebtes Urlaubsziel. Aber in Corona-Zeiten gelten bei der Einreise und für den Aufenthalt im Land klare Regeln.

In Frankreich steigen die Corona-Infektionszahlen angesichts der Delta-Variante wieder schnell an. Um einen erneuten Lockdown zu vermeiden, setzt die Regierung nun auf die Impfung, was auch im täglichen Leben einige Veränderungen mit sich bringt.

Impf- oder Testnachweis nötig

Wer, beispielsweise in den rheinland-pfälzischen Sommerferien nach Frankreich reist, sollte auf jeden Fall einen vollständigen Impfschutz nachweisen können. In vielen Bereichen wird der „pass sanitaire“ ab dem 21. Juli zur Pflicht. Das gilt beispielsweise auch für den Besuch des Eiffelturms oder anderer Sehenswürdigkeiten sowie in Museen und Kinos.

Alternativ