Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Preise für Hotels, Ferienwohnungen und Mietwagen ziehen in diesem Sommer in Griechenland stark an. Immer weniger Einheimische können sich Ferien im eigenen Land leisten.

Mit einem monatlichen Nettoeinkommen von 1800 Euro gehören Eleni und Giorgos Kontogiorgis zu den Durchschnittsverdienern in Griechenland. Der 30-jährige Familienvater ist Polizist, seine 31 Jahre