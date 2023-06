Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach der Anklage in der Geheimdokumentenaffäre scharen sich prominente Republikaner um den Ex-Präsidenten. Der holt zum gezielten Gegenschlag gegen die Biden-Regierung aus. Am nächsten Dienstag soll er vor Gericht in Miami erscheinen.

Gerade hatten die Behörden Donald Trumps Anwälte über die Anklage in der Geheimdokumentenaffäre informiert, da wetterte der Ex-Präsident auf seiner Propaganda-Plattform Truth