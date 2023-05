Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In der Türkei müssen auch Ungeimpfte keine PCR-Tests mehr vorweisen, um öffentliche Transportmittel zu benutzen, Theater und Kinos zu besuchen oder zur Arbeit zu gehen. Das gelte auch für Lehrer und Schulbusfahrer sowie für Passagiere auf Inlandsflügen, betonte das Innenministerium in seinem Erlass am Wochenende.

Die PCR-Tests seien nach Ansicht des Corona-Beirats der Regierung nicht mehr nötig, erklärte das Innenministerium. Der Mediziner Necmettin Ünal von der Universität Ankara