Die Erdbeben-Katastrophe in der Türkei und Syrien spielt Syriens Machthaber in die Karten. Baschar al-Assad ist zurück im Rampenlicht und lenkt die internationale Hilfe nach seinem Gusto – zum Schaden der Betroffenen in den Rebellengebieten. Und er legt eine alte Forderung auf den Tisch: die Aufhebung der westlichen Sanktionen.

Ausländische Politiker und Spitzenvertreter internationaler Organisationen geben sich derzeit in Damaskus die Klinke in die Hand. Zu den Gästen von Präsident Baschar al-Assad in der syrischen