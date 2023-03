Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Deutschland kommt in den anstehenden Wahlen keine Partei am Thema Erderwärmung vorbei. Denn damit verbunden ist der Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft. Die deutschen Parteien starten dabei von sehr unterschiedlichen Positionen.

Flaut die Corona-Pandemie wieder ab, wird sich ein anderes Thema erneut in den Vordergrund schieben: der Klimawandel. Nicht nur, weil die USA mit Joe Biden wieder einen Präsident haben, der das Thema