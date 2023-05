Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Reportage: Es ist ein Tag, wie ihn Washington noch nicht erlebt hat. Und am Ende, die Nacht ist schon fortgeschritten, ist plötzlich alles gespenstisch normal: Der Vizepräsident besiegelt die Wahl des künftigen US-Präsidenten. Aber in den Stunden zuvor spielen sich in der Herzkammer der amerikanischen Demokratie Szenen der Gewalt, der Angst und der Verblendung ab.

Drei Stunden und 32 Minuten nach Mitternacht ist es endlich vorbei. Vom Podium des Senats fragt Mike Pence, kraft seines Amtes als Vizepräsident der Chef der Kammer, ob jemand Einwände