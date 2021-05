Eine Studie sorgt derzeit für Furore: Sie behauptet, dass zwei „Querdenken“-Demonstrationen im November dazu beigetragen haben, dass sich das Coronavirus in Deutschland weiter ausgebreitet hat. Doch es gibt auch Unschärfen in der Studie.

Dass auf den „Querdenken“-Demos gegen die Corona-Verordnungen die geltenden Hygieneregeln nicht beachtet werden, ist unbestreitbar. Denn genau darum geht es den Demonstranten ja: Sie wehren sich gegen die Einschränkungen ihrer Grundrechte. In der Studie des Leibniz-Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) in Mannheim und der Berliner Humboldt-Universität, die auf dem Deckblatt als „Diskussionspapier“ bezeichnet wird, wollten Wissenschaftler herausfinden, ob ein Teil der Gesellschaft, der sich nicht an die Regeln zur Pandemiebekämpfung hält, auch das Infektionsgeschehen beeinflussen kann. Diese Frage beantworten die Forscher klar mit einem Ja.

16.000 bis 21.000 Corona-Infektionen hätten verhindert werden können, wären zwei Demonstrationen der „Querdenken“-Gruppe abgesagt worden, sagen die Forscher: die Demo am 7. November 2020 in Leipzig und die am 18. November in Berlin. Untersucht wurde das Infektionsgeschehen in den Landkreisen, aus denen zehntausende Demonstranten zu den genannten Kundgebungen anreisten. Die Wissenschaftler bezeichnen den genannten Wert allerdings selbst als Schätzung. Dadurch bekommen die Zahlen eine gewisse Unschärfe. Ausgehend von insgesamt rund 950.000 nachgewiesenen Corona-Infektionen, die es bis zum 25. November (eine Woche nach der zweiten Demo, potenzielle Inkubationszeiten nach beiden Veranstaltungen somit eingerechnet) in Deutschland gab, würde der geschätzte Wert einen Anteil von etwa zwei Prozent an den Gesamtinfektionen ausmachen.

Zu bedenken ist allerdings auch: Die beiden Demos fanden in einer Zeit statt, in der die zweite Welle Fahrt aufgenommen hat und die Infektionszahlen in Deutschland ohnehin wieder stärker angestiegen sind. Ende November überschritten sie die Millionenmarke.

Bushaltestellen als Orientierungspunkte

Die Forscher haben zunächst untersucht, aus welchen Landkreisen die Demonstranten eigentlich kommen. Welcher Faktoren haben sie sich dafür bedient? Zum einen wurden der regionale Anteil von AfD-Wählern und die Masern-Impfrate bei Kindern berücksichtigt, heißt es.

Zum anderen nutzten die Autoren der Studie Informationen über das Angebot von Busreisen von Honk for Hope (übersetzt: Hupen für Hoffnung). Dieses Unternehmensnetzwerk hat sich auf die Beförderung von Demonstranten zu den „Querdenken“-Demonstrationen spezialisiert. Das Unternehmen fährt zwar Ziele in ganz Deutschland an, Schwerpunkte liegen aber unter anderem in Bayern, Sachsen und Thüringen. Außerdem werden von Honk for Hope auch viele kleine Städte angefahren, zeigen die Forscher auf. Es sei wahrscheinlich, dass die Haltestellen in den kleineren Städten vornehmlich existieren, um der Nachfrage nach Transporten zu Corona-Demonstrationen gerecht zu werden, heißt es in der Studie. „Folglich argumentieren wir, dass Landkreise mit Honk-for-Hope-Bushaltestellen in kleinen Städten Landkreise mit einer besonders hohen Konzentration an Corona-Leugnern sind.“

Den Wissenschaftlern zufolge stieg die Sieben-Tage-Inzidenz, also die Anzahl der an sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einer Region gemeldeten Infektionen, nach den Demonstrationen in Leipzig und Berlin in den Landkreisen, in denen Städte mit einer Honk-for-Hope-Busverbindung liegen, deutlicher an, als in den Städten ohne eine solche Busverbindung. In ersteren Landkreisen habe der Inzidenzwert bis Weihnachten im Vergleich teilweise sogar um 40 höher gelegen.

„Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit“

In ihrer Analyse kommen die Forscher von ZEW und Humboldt-Universität zu dem Schluss, dass das individuelle Verhalten – etwa das Nichttragen der Mund-Nasen-Bedeckung – große Auswirkungen auf die öffentliche Gesundheit haben kann. Eine mobile Minderheit, die Hygieneregeln missachte, könne „ein erhebliches Risiko für andere Personen darstellen“, sagt ZEW-Wissenschaftler Martin Lange.