Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Roland Imhoff ist Professor für Sozial- und Rechtspsychologie an der Universität Mainz, wo er zu Verschwörungsnarrativen, also zu Verschwörungserzählungen forscht. Im Interview spricht er darüber, was deren Anhänger antreibt und warum diese nicht unser größtes Problem in der Pandemie sind.

Muss man sich Leute, die einem Verschwörungsglauben anhängen, als unglückliche Menschen vorstellen?

Nein, dafür haben wir keine wirklichen