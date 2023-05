Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der frühere südafrikanische Präsident Jacob Zuma zahlt jetzt die Zeche für seine an Dreistigkeit kaum noch zu überbietende Selbstbereicherung.

Sechzig Millionen Südafrikaner sind am Donnerstagmorgen in einem neuen Staat aufgewacht. Zum ersten Mal in der Geschichte der vor 27 Jahren runderneuerten Nation – genau genommen in