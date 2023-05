Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Afrikas Hoffnungen, die Corona-Pandemie könne den Kontinent weitgehend verschonen, zerschlagen sich derzeit am Kap der Guten Hoffnung. In der südafrikanischen Westkap-Provinz breitet sich das Virus in rasanter Geschwindigkeit aus wie einst in China, den USA und derzeit in Brasilien.

Die Realität in Afrika verweist ins Reich falscher Spekulationen, dass der Corona-Erreger die klimatischen Verhältnisse des Kontinents oder die Erbmasse seiner Bewohner nicht mag. „Wir haben