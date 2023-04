Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Russlands Präsident Wladimir Putin will rund 300.000 Reservisten einziehen lassen, um nach den Niederlagen der russischen Armee in der Ukraine die besetzten Gebiete zu halten. Er hatte deshalb am vergangenen Mittwoch eine Teilmobilmachung angeordnet, was bei vielen Russen Panik auslöste. Viele fliehen – unter anderem an den Bosporus.

Nichts deutet darauf hin, dass Jewgeni* und seine Familie gerade alle Brücken zu ihrem bisherigen Leben abgebrochen haben. Der 37-jährige Russe – rotes T-Shirt, Baseball-Kappe, leichter