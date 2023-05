Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit dem März 2020 konnten Reisende aus Europa praktisch nicht in die USA fliegen. Nun fällt am 8. November endlich der Travel Ban. Doch neben dem Ticket muss man beim Einchecken auch einen Impf- und einen Testnachweis vorlegen. Was sonst noch zu beachten ist.

Mehr als 19 Monate war die Grenze praktisch dicht. Urlauber und Freunde aus Europa blieben komplett ausgesperrt. Geschäftsleute und selbst Inhaber bestimmter Visa konnten nur unter eng begrenzten Voraussetzungen