2021 ist für Ungarn und seinen autokratischen Führer ein Schicksalsjahr. Nach der Virus-Pandemie droht Ungarn eine tiefe Wirtschaftskrise. Erstmals in Viktor Orbán s elf Regierungsjahren steigen die Aussichten der Opposition.

Angst, er könnte den Mund zu voll nehmen, hat Viktor Orbán nie geplagt. „Wir stehen am Anfang einer großen Zeit“, verkündete der autokratische Premierminister kürzlich in der großspurigen Manier eines Donald Trump. Seine Regierungszeit seit 2010 sei, so Orbán, „die erfolgreichste Dekade der letzten einhundert Jahre für Ungarn“ gewesen. „Und die nächsten zehn Jahre werden noch besser.“

Von den Fakten ist das nicht gedeckt. Innenpolitisch stehen die Zeichen auf Sturm; auch weil er außenpolitisch Ungarn mit seinem antidemokratischen Kurs immer weiter von Europa wegführt.

Zudem droht Ungarn wegen der Corona-Pandemie eine schwere Wirtschaftskrise mit Massenarbeitslosigkeit. Die Auswirkungen werden just im Herbst, wenn der Wahlkampf für den Urnengang 2022 beginnt, deutlich spürbar sein. Orbáns Regierung rechnet für 2020 mit einem Einbruch der Wirtschaft um 6,5 Prozent des Bruttoinlandprodukts, unabhängige Experten prognostizieren Schlimmeres. Das ohnehin veraltete Gesundheits- und Bildungssystem sind infolge der Pandemie bereits jetzt am Rande des Zusammenbruchs.

Morgenluft für Opposition

Die prekäre Lage spielt der Opposition in die Hände. Linke, Liberale, Grüne und Nationalisten haben sich endlich über ideologische Gräben hinweg zu einem Wahlbündnis gegen Orbán aufgerafft. Einer der Anführer, Budapests grün-liberaler Oberbürgermeister Gergely Karáczony, sieht 2022 die erste und vielleicht vorerst letzte verbliebene Gelegenheit, die parlamentarische Zweidrittelmehrheit von Fidesz zu brechen. „Sonst kehren wir zum kommunistischen Sowjetsystem zurück“, prophezeit er, auf Orbáns Allmachtallüren anspielend.

Allerdings ist fraglich, ob der bunte Haufen fähig ist, einen gemeinsamen Gegenkandidaten aufzustellen, der Orbán Paroli zu bieten vermag. Auch das europapolitische Umfeld wird für Ungarn nicht freundlicher, weshalb der ungarische Premier weiterhin die EU als willkommenes Feindbild pflegen wird.

Brüssel steht nun unter verstärktem Entscheidungsdruck: Wie lange will die Kommission noch dulden, wie die Regierung eines Mitgliedslandes ungestraft die gemeinsamen Werte mit Füßen tritt und dafür auch noch Fördermilliarden kassiert? Zumal sie großteils in korrupten Taschen verschwinden. Wie geht es im EU-Parlament weiter? Der Ausschluss der Orbán-Partei Fidesz aus der Europäischen Volkspartei (EVP) wird in diesem Jahr kaum noch zu vermeiden sein.

Auf Merz und Trump gewettet

Auch in der Nachbarschaft droht Ungarn 2021 zunehmende Isolierung. Tschechien und die Slowakei sind zu Orbán deutlich auf Distanz gegangen. Sein „anderes Europa“, die Rückkehr zu den Nationalstaaten, findet allenfalls noch in Polen breiten Anklang.

Bei den jüngsten Weichenstellungen in Deutschland und den USA setzte Orbán jeweils aufs falsche Pferd. Als Nachfolger von Angela Merkel wäre ihm Friedrich Merz lieber gewesen. Unter dem neuen US-Präsidenten Joe Biden werden sich die Beziehungen Ungarns zu den USA wohl weniger freundlich gestalten als unter Trump.

Dass Orbán um seine Popularität bangt, beweist sein jüngster innenpolitischer Testballon. Er kündigte eine weitere „nationale Konsultation“ – eine Art Referendum – an: Demnach soll das Volk den Zeitpunkt bestimmen, wann die Regierung den harten Lockdown beenden solle. Orbán hält sich für den schlauesten Pandemiebekämpfer innerhalb der EU. Er delegiert die politische Verantwortung feige an das Wahlvolk und tut so, als gäbe es in dieser komplexen Herausforderung einfache Lösungen.