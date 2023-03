Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Wettbewerbe in China zeigten in erster Linie Emotionen, keine politischen Botschaften. Dennoch sind die Olympischen Spiele renovierungsbedürftig wie ein in die Jahre gekommenes Mehrfamilienhaus.

Die Olympischen Winterspiele in Peking sind Geschichte.