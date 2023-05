Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Donnerstag finden in Nordirland Wahlen zum Regionalparlament statt. Zum ersten Mal seit über 100 Jahren kann die katholisch-republikanische Sinn-Fein-Partei zur stärksten politischen Kraft in der einstigen britischen Unruheprovinz werden.

Meinungsumfragen sehen den ehemaligen politischen Flügel der Untergrundorganisation IRA bei rund 26 Prozent, während die in den vergangenen 15 Jahren dominierenden Unionisten von der DUP bei 20