Der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan blockiert die Nato-Norderweiterung, unterläuft die Sanktionen des Westens gegen Russland und droht Griechenland mit Krieg.

Es war kein schöner Anblick: Die Füße in einer Schlinge, baumelte die Gestalt kopfüber an einer Art Galgen. So sieht sich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan nicht