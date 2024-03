Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Sachen Selbstinszenierung macht dem bayerischen Ministerpräsidenten niemand etwas vor.

Erinnern Sie sich noch an Theresa May? Die glücklose Premierministerin von Großbritannien versuchte sich in Selbstironie – und scheiterte. Erst tanzte sie auf einer Afrikareise mit Schülern